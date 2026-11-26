Hôm nay, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, giúp thời tiết miền Bắc chuyển biến theo hướng khô ráo và dễ chịu hơn. Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại một số địa phương miền Trung, đặc biệt trong buổi sáng.

Tại Bắc Bộ, mưa giảm đáng kể, nắng xuất hiện trở lại trên cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Nhờ có nắng, cảm giác rét vào ban ngày sẽ dịu bớt. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chú ý giữ ấm vào sáng sớm và ban đêm, nhất là tại các tỉnh vùng núi.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cùng với xu hướng suy yếu của không khí lạnh, mưa giảm, chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Trời tiếp tục rét nhưng thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho việc đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tác động kết hợp của đới gió Đông Bắc, điều kiện địa hình và đới gió đông trên cao tiếp tục gây mưa to và dông tại khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi trong buổi sáng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, mưa tại Quảng Trị và phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có xu hướng giảm. Người dân cần tiếp tục đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Trên biển, gió Đông Bắc có xu hướng giảm dần, tuy nhiên khu vực Bắc Biển Đông vẫn còn biển động, tàu thuyền cần chú ý bảo đảm an toàn.