[Video] Dự báo thời tiết ngày 26/10/2026: Nắng giảm ở Bắc Bộ, Trung Bộ chiều tối có mưa

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh yếu kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn yếu về phía tây khiến thời tiết phổ biến có nắng, nhưng cường độ nắng giảm so với trước. Nền nhiệt trong ngày cũng giảm nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ban ngày có nắng xen lẫn mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào rải rác. Từ Quảng Trị đến Huế, trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào vào chiều tối. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết tạnh ráo, có nắng kéo dài.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào vài nơi nhưng lượng không đáng kể. Đáng chú ý, Nam Bộ tiếp tục có nền nhiệt cao, người dân cần hạn chế ở lâu ngoài trời trong thời điểm nắng nóng và chú ý bổ sung đủ nước.