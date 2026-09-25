[Video] Dự báo thời tiết ngày 25/9/2026: Mưa lớn tại Trung Bộ, cục bộ có thể mưa trên 150mm

Hôm nay, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Tại Bắc Bộ, rìa phía Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa duy trì ổn định. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, còn trong ngày trời có nắng, thời tiết nhìn chung thuận lợi.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa tăng rõ rệt do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh nằm trong vùng mưa lớn, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng lưu ý là khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa tiếp tục xuất hiện tại nhiều nơi. Phía bắc Quảng Trị còn mưa to đến rất to; phía nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa vẫn duy trì, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác, tuy nhiên cường độ có xu hướng giảm so với những ngày trước.

Trong các vùng mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi lưu ý nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.