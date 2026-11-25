Tại Bắc Bộ, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến toàn khu vực nhiều mây. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trong khi Đông Bắc Bộ ít mưa hơn. Trời rét, nền nhiệt ban ngày duy trì ở mức thấp.

Ở Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay có mưa vài nơi, trời rét. Đáng chú ý, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các khu vực còn lại của Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết chưa có nhiều biến động, mưa và nắng đan xen. Đến chiều, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác, tập trung ở khu vực phía bắc, trong khi Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi.