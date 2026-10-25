[Video] Dự báo thời tiết ngày 25/10/2026: Nam Biển Đông cảnh báo lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, đất liền ngày nắng

Trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ nhìn chung khá thuận lợi khi mưa giảm, trời tạnh ráo và có nắng. Trạng thái thời tiết này duy trì trong phần lớn thời gian ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, về chiều tối, mây có xu hướng gia tăng, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa trở lại.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay. Nắng xuất hiện từ sáng sớm và gia tăng cường độ vào thời điểm trưa, chiều, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng. Tương tự, khu vực Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì trạng thái nắng nhiều trên diện rộng. Càng về trưa và đầu giờ chiều, nắng càng mạnh, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Đáng chú ý, tình trạng nắng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại các địa phương.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết hôm nay tương đối ổn định, mưa ít, trời tạnh ráo và có nắng từ sớm. Nắng duy trì trong ngày nhưng chưa quá gay gắt, nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có nắng mạnh hơn, riêng miền Đông Nam Bộ cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối và tối, một vài nơi tại Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa, khiến thời tiết dịu bớt sau một ngày nắng nhiều.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m, có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.