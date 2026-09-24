[Video] Dự báo thời tiết ngày 24/9/2026: Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ, đề phòng nguy cơ ngập úng và sạt lở

Tại Bắc Bộ, trong sáng nay, khu vực này, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, mưa có xu hướng giảm dần trong ngày. Trong các vùng mưa dông, người dân vẫn cần lưu ý khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyển xuống Trung Bộ, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết hôm nay nhìn chung nhiều mây, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác ở một số nơi. Mưa có tính chất gián đoạn, không kéo dài liên tục như tại các tỉnh phía Nam của Trung Bộ. Tuy vậy, trong các đám mây dông vẫn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý nhất trong hôm nay là khu vực Quảng Trị – TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, khi mưa lớn tiếp tục duy trì trên diện rộng. Trọng tâm mưa tập trung từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với cường độ phổ biến ở mức mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa trong ngày phổ biến từ 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.Tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong khi đó, khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Lui xuống phía Nam, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay tiếp tục chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động khá mạnh. Vì vậy, mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong ngày từ 30–60mm, một số nơi có thể trên 100mm. Mưa có khả năng tập trung mạnh trong một số thời điểm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại đô thị, vùng thấp trũng và những khu vực có khả năng tiêu thoát nước chậm.