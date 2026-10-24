[Video] Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng, miền Tây Nam Bộ còn mưa dông

Tại Bắc Bộ, sáng sớm nay, một số nơi xuất hiện sương mù. Trong ngày, toàn khu vực tạnh ráo, trời nắng, nắng rõ hơn vào trưa và chiều. Hà Nội cũng duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết tương đối ổn định. Sau một đêm có mưa rào và dông vài nơi, hôm nay khu vực chuyển tạnh ráo, trời nắng. Mưa ít, chủ yếu xuất hiện trong khoảng chiều tối.

Ở Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi trong đêm qua. Hôm nay, cả hai khu vực đều có nắng, thời tiết tương đối tạnh ráo. Đến chiều tối, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp phía Nam tiếp tục suy yếu khiến mưa dông giảm nhanh. Cao nguyên Trung Bộ có nắng trong ngày, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối. Tại Nam Bộ, các khu vực phía Đông phổ biến có nắng, mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ. Riêng miền Tây Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác trong chiều và tối.