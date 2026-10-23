[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/10/2026: Mưa giảm trên cả nước, nhiều nơi đón nắng trở lại

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh yếu tiếp tục dịch chuyển về phía Đông nên thời tiết không có nhiều biến động. Trong đêm qua, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung nhiều hơn tại các tỉnh ven biển. Sáng sớm nay, một số nơi xuất hiện sương mù, riêng Tây Bắc Bộ trời se lạnh. Sang ban ngày, cả hai khu vực đều có nắng, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, chủ yếu vào chiều tối tại các tỉnh ven biển.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của không khí lạnh giảm dần khiến mưa thu hẹp, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong đêm qua. Hôm nay, thời tiết chuyển tạnh ráo, trời có nắng.

Ở Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, không khí lạnh phía Bắc và nhiễu động trong đới gió Đông cùng suy yếu. Mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện vài nơi trong đêm qua. Hôm nay, toàn khu vực phổ biến tạnh ráo, trời nắng.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp đang mờ dần, đới gió Đông hoạt động yếu nên mưa dông tiếp tục thu hẹp. Sau một đêm có mưa rào và dông vài nơi, hôm nay cả hai khu vực đều có nắng. Mưa dông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.