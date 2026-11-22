Do khối không khí lạnh đã suy yếu, trong khi dòng xiết trong đới gió Tây trên cao vẫn duy trì, sáng sớm hôm nay các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, tiết trời rét, nhất là ở vùng núi và trung du. Trưa chiều và tối nay, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo, chiều có nắng, nền nhiệt ban ngày tăng lên. Dù vậy, trời vẫn rét về đêm và sáng sớm.

Do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng sớm hôm nay trời rét, ban ngày nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến phía đông tỉnh Gia Lai còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trưa chiều và tối nay, mưa giảm dần, từ Nam Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi chỉ còn mưa rải rác, từ phía đông tỉnh Gia Lai đến phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vài nơi, Duyên hải Nam Trung Bộ nền nhiệt ban ngày cao hơn các tỉnh phía bắc.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sáng sớm hôm nay chỉ có mưa vài nơi, tiết trời ở Cao nguyên Trung Bộ khá mát mẻ. Trưa chiều và tối nay, cả hai khu vực tiếp tục có mưa vài nơi, trời nắng, nền nhiệt ban ngày ở Cao nguyên Trung Bộ tăng nhẹ, miền Đông Nam Bộ có nơi nền nhiệt cao.