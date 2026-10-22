[Video] Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều mây, miền Trung có mưa

Hôm nay 22/10, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, di chuyển lệch về phía Đông đang ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc và một phần miền Trung. Do cường độ không mạnh, đợt không khí lạnh này chủ yếu khiến trời nhiều mây hơn, một số nơi xuất hiện mưa và nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ.

Tại Bắc Bộ, sau một đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời tiết hôm nay tiếp tục nhiều mây. Mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, không khí bớt oi nóng so với những ngày trước. Đây là đợt không khí lạnh yếu nên chưa gây ra sự thay đổi lớn về thời tiết.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa duy trì trong ngày, khiến nhiệt độ giảm nhẹ. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ở Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự khác biệt. Quảng Trị - Huế tiếp tục nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên ban ngày vẫn có nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động yếu trong đới gió Đông tiếp tục chi phối thời tiết. Cao nguyên Trung Bộ có nắng gián đoạn, mưa vài nơi. Riêng Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều và chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.