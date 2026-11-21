Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khiến trời rét trên diện rộng. Trong khi đó, mưa lớn vẫn là diễn biến đáng chú ý tại một số địa phương miền Trung.

Tại Bắc Bộ, mưa đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chủ yếu nhiều mây, chỉ có mưa ở một vài nơi. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Thời tiết nhìn chung khô ráo hơn, thuận lợi cho các hoạt động đi lại, tuy nhiên người dân vẫn cần chú ý giữ ấm, đặc biệt vào sáng sớm.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tiếp tục duy trì ảnh hưởng, khiến trời nhiều mây và rét. Mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, thời tiết ít biến động so với đêm trước.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có sự phân hóa về thời tiết. Tại Quảng Trị, mưa rào xuất hiện rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Huế và phía bắc Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Càng về phía nam, mưa giảm dần, chủ yếu xuất hiện ở một vài nơi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.