[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026: Bắc Bộ nhiều mây, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía đông khiến trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt trong ngày giảm nhẹ, thời tiết dịu hơn so với những ngày oi nóng.

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết ban ngày có nắng vào buổi sáng, sau đó mưa dông gia tăng vào chiều và chiều tối. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nắng vào buổi sáng, nhưng về cuối ngày mưa rào và dông xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn. Đến chiều và chiều tối, mây đối lưu phát triển gây mưa trở lại trên diện rộng hơn. Riêng Nam Bộ có mưa dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông.