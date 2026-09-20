[Video] Dự báo thời tiết ngày 20/9/2026: Bắc Bộ nắng ráo, mưa lớn dịch xuống Nam Trung Bộ

Hôm nay, Bắc Bộ bước vào một ngày thời tiết khá ổn định. Lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu, kết hợp với khối không khí ổn định trên cao khiến mưa giảm hẳn. Trời nắng từ sớm, trong ngày phổ biến không mưa, thời tiết khô ráo hơn so với những ngày trước.

Tại miền Trung, đáng chú ý là dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch xuống phía Nam, kéo theo sự thay đổi của vùng mưa. Thanh Hóa - Nghệ An mưa giảm dần, trong ngày chỉ còn mưa vài nơi và thời gian tạnh ráo tăng lên. Từ Hà Tĩnh trở vào, mưa vẫn xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt, Quảng Trị - Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, mưa có xu hướng tập trung nhiều hơn về chiều và tối.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, buổi sáng và đầu giờ chiều có những khoảng tạnh. Tuy nhiên, do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và gió Tây Nam, mưa dông sẽ gia tăng rõ hơn vào chiều và tối, xuất hiện tại nhiều nơi. Riêng phía nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong các vùng mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.