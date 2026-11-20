Tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào, có nơi có dông. Riêng khu vực Tây Bắc xuất hiện mưa vừa, mưa to ở một số nơi. Trong ngày, mưa có xu hướng giảm dần từ trưa và chiều, nhưng trời vẫn nhiều mây và rét. Người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam nên chuẩn bị trang phục giữ ấm.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, thời tiết ẩm ướt có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, không khí lạnh kết hợp với sườn đón gió dãy Trường Sơn khiến mưa lớn tiếp diễn. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết tương đối ổn định, ban ngày có nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác từ chiều tối.