[Video] Dự báo thời tiết ngày 20/10/2026: Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam đề phòng mưa dông về chiều tối

Tại Bắc Bộ, ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với khối không khí ổn định trên cao khiến thời tiết ít biến động. Sau một đêm trời nhiều mây, mưa vài nơi, sáng nay một số khu vực có sương mù và sương mù nhẹ. Sang ban ngày, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đều có nắng, thuận lợi cho việc đi lại và các hoạt động nhân dịp ngày của phái đẹp.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết tương đối ổn định do chịu tác động của rãnh áp thấp phía Bắc. Sau một đêm ít mưa, hôm nay trời nắng là chủ yếu, phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi ngoài trời.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự khác biệt giữa các khu vực. Quảng Trị - Huế chủ yếu nắng ráo, ít mưa. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời nhiều mây hơn, đôi lúc có mưa rào rải rác nhưng không kéo dài. Riêng phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với gió Đông tiếp tục gây mưa. Phần lớn Cao nguyên Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời chủ động sắp xếp các hoạt động để tránh thời điểm mưa lớn.