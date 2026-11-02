[Video] Dự báo thời tiết ngày 2/11/2026: Mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, Nam Bộ chiều tối có mưa rào

Tại Bắc Bộ, rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến trời chuyển nhiều mây. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên toàn khu vực, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tây Bắc Bộ có điểm mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mây và mưa, thời tiết trong ngày tương đối dịu hơn.

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ban ngày nhiều mây, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên, đến chiều tối, mưa dông có xu hướng gia tăng khi chịu tác động của khối áp cao lạnh lục địa. Từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa dự báo tăng lên vào chiều tối. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Trung Bộ, trời nắng là chủ đạo, mưa chỉ xuất hiện cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày thời tiết phổ biến nắng ráo. Về chiều tối và đêm, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.