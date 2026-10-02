[Video] Dự báo thời tiết ngày 2/10/2026: Nắng nóng chấm dứt tại Bắc Bộ, mưa dông duy trì ở phía Nam

Hôm nay, thời tiết có sự thay đổi khá rõ tại các tỉnh phía Bắc khi nắng nóng chấm dứt, trong khi mưa dông vẫn duy trì tại nhiều khu vực phía Nam.

Tại Bắc Bộ, sau một đêm nhiều mây và có mưa rào, dông vài nơi, sáng nay trời tiếp tục nhiều mây và có nắng gián đoạn. So với những ngày trước, nắng không còn gay gắt và nắng nóng không còn là hình thái đáng chú ý.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn có nắng nhưng nắng nóng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, Quảng Trị - Huế vẫn có nắng và cục bộ có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng tạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; riêng Lâm Đồng, mưa dông tăng lên vào chiều và tối. Nam Bộ cũng có mưa vài nơi trong ngày, đến chiều và tối mưa rào và dông xuất hiện rải rác.

Nhìn chung, hôm nay nắng nóng giảm rõ ở phía Bắc, trong khi mưa dông tiếp tục là hình thái đáng chú ý tại các khu vực phía Nam vào chiều tối.