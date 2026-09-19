[Video] Dự báo thời tiết ngày 19/9/2026: Bắc Bộ tạnh ráo, Trung Bộ còn nhiều điểm mưa lớn

Hôm nay, Bắc Bộ có sự thay đổi rõ rệt về thời tiết. Khi vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục suy yếu, mưa giảm đáng kể và trời chuyển tạnh ráo, có nắng nhưng không nóng. Đây là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày, khác với những ngày mưa liên tục trước đó.

Trái lại, miền Trung vẫn là khu vực cần lưu ý về mưa. Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, trong khi từ Nghệ An đến Huế tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dải hội tụ nhiệt đới vẫn là hình thế chính duy trì trạng thái thời tiết này. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa theo thời gian. Ban ngày có những khoảng tạnh ráo, còn chiều và tối mưa rào và dông gia tăng.

Xu hướng mưa muộn cũng xuất hiện rõ tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Buổi sáng và đầu giờ chiều có những khoảng tạnh, nhưng càng về chiều tối, mưa dông càng mở rộng. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ mưa to; riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.