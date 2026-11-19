Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, gây mưa và khiến nền nhiệt giảm mạnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn gia tăng từ trưa và chiều.

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng từ trưa 18/11 và tiếp tục mở rộng trong đêm. Cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc mạnh lên, đặc biệt tại các địa phương ven biển. Hôm nay, mưa giảm dần nhưng trời tiếp tục rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh gây mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, người dân cần chú ý giữ ấm và bảo đảm an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm qua chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Sáng nay, mưa xuất hiện rải rác ở phía bắc. Từ trưa và chiều, mưa vừa, mưa to và dông gia tăng tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cần được đặc biệt lưu ý.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Hai khu vực tiếp tục có nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.