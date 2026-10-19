[Video] Dự báo thời tiết ngày 19/10/2026: Bắc Bộ trời nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa lớn

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió Đông Nam yếu trên cao khiến thời tiết tương đối ổn định. Sau một đêm trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng nay một số khu vực xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Riêng Lai Châu, Điện Biên và phía bắc Lào Cai có nơi xuất hiện mưa. Ban ngày, trời nắng trên diện rộng nhưng cường độ nắng không quá mạnh.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của đới gió Đông Nam yếu khiến thời tiết ít biến động. Sau một đêm có mưa rào và dông vài nơi, hôm nay trời nắng, đến chiều tối có thể xuất hiện mưa cục bộ.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa. Quảng Trị - Huế chủ yếu trời nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa lớn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Đông khiến mưa gia tăng. Phía nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa lớn.