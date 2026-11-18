Tại Bắc Bộ, từ sáng nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, sau đó mở rộng ra các nơi khác vào trưa và chiều. Do tác động của hình thái thời tiết này, toàn khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm, thời tiết chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ở Trung Bộ, trong sáng nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến ít mưa, chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Đến trưa và chiều, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm, mưa bắt đầu xuất hiện tại Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế ban ngày phổ biến tạnh ráo, từ chiều tối và đêm có mưa. Các khu vực còn lại của Trung Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, ban ngày chủ đạo là trời nắng. Đến chiều tối và đêm, khu vực mới xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi.