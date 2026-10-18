[Video] Dự báo thời tiết ngày 18/10/2026: Bắc Bộ có nắng, Nam Bộ mưa dông

Tại Bắc Bộ, dù vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, nhưng dưới tác động của đới gió Đông Nam, hôm nay trời có nắng với cường độ giảm so với những ngày trước.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, sau đó trời tạnh ráo, có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Trong khi đó, thời tiết tại khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa. Từ Quảng Trị đến Huế, sáng sớm có sương mù nhẹ, sau đó trời nắng trở lại. Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của đới gió Đông hoạt động mạnh, ban ngày có nắng gián đoạn, đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; khu vực phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời phổ biến có nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ bắc, chiều và chiều tối, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.