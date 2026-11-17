Tại Bắc Bộ, ảnh hưởng của khối áp cao lục địa suy yếu kết hợp với rãnh áp thấp khiến mây có xu hướng tăng. Trong đêm qua, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sang ban ngày, trời có nắng, thời tiết ấm áp. Dự báo, không khí lạnh tăng cường từ ngày mai có thể gây mưa rào và dông, khiến miền Bắc chuyển rét từ ngày 19/11.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết duy trì trạng thái ổn định, phổ biến không mưa. Sáng sớm có thể xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa không đáng kể, trời có mây thay đổi. Hôm nay, nắng xuất hiện trên diện rộng, thời tiết nhìn chung khô ráo. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện những thay đổi về thời tiết từ ngày 19/11.

Với Cao nguyên Trung Bộ, trời phổ biến không mưa, ban ngày có nắng, đêm và sáng sớm se lạnh. Tại Nam Bộ, thời tiết chủ yếu có nắng, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi ven biển vào chiều tối và đêm. Nhìn chung, các hoạt động sinh hoạt và đi lại ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết.