[Video] Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026: Nắng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng dông lốc về chiều tối

Hôm nay, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa. Bắc Bộ duy trì trạng thái tạnh ráo, miền Trung giảm mưa rõ rệt, trong khi các tỉnh phía nam vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch về phía đông. Sau một đêm có mưa vài nơi, sáng nay một số khu vực xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, nhất là tại vùng núi và trung du. Sang ban ngày, trời nắng trên diện rộng nhưng không quá gay gắt, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, nhiễu động trong đới gió đông tiếp tục suy yếu khiến mưa giảm nhanh. Sau một đêm chỉ còn mưa vài nơi, sáng sớm nay có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, sau đó trời nắng, phần lớn thời gian tạnh ráo.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng giảm mưa rõ rệt cả về diện và lượng. Phần lớn các khu vực chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng trở lại. Riêng phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp hoạt động yếu khiến mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều tối. Ban ngày, cả hai khu vực đều có nắng. Riêng Lâm Đồng và một số nơi tại Nam Bộ có thể xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.