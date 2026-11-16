[Video] Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026: Bắc Bộ nắng ấm, Trung Bộ nhiệt độ tăng, Nam Bộ có nơi 35 độ

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh yếu và lệch đông mang hơi ẩm vào đất liền, khiến sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện trong đêm qua và sáng sớm nay. Một số địa phương vùng núi và ven biển có thể có mưa nhỏ cục bộ. Sang ban ngày, dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp, sương mù tan dần, trời chuyển nắng trên diện rộng, thời tiết ấm áp hơn.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, sáng sớm có thể có sương mù cục bộ. Hôm nay, khu vực có nắng, thời tiết tương đối khô ráo, nền nhiệt tăng nhanh vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục ổn định khi các hình thế gây mưa suy yếu. Trong đêm qua, khu vực chủ yếu ít mưa, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào. Hôm nay, nắng xuất hiện trên diện rộng, mưa không đáng kể, thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại.

Với Cao nguyên Trung Bộ, trời có nắng vào ban ngày, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tại Nam Bộ, rìa phía bắc rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông về chiều tối, tập trung nhiều hơn tại các tỉnh miền Tây. Ban ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng khá mạnh.