[Video] Dự báo thời tiết ngày 16/10/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ về chiều tối

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến thời tiết chưa có nhiều biến động. Sau một đêm chỉ có mưa vài nơi, sáng nay một số khu vực xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Sương tan dần, trời nắng sớm trên diện rộng, thời tiết khô ráo và khá nóng vào thời điểm trưa chiều.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định. Sau một đêm không mưa, hôm nay trời nắng trên toàn khu vực, phần lớn thời gian tạnh ráo.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa. Quảng Trị - Huế chủ yếu không mưa trong đêm qua, hôm nay trời nắng. Riêng các tỉnh phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác từ đêm qua đến sáng sớm nay. Ban ngày trời nắng, đến chiều và tối mưa có khả năng xuất hiện trở lại.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, sau một đêm chỉ có mưa vài nơi, hôm nay trời nắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn.