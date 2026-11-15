[Video] Dự báo thời tiết ngày 15/11/2026: Bắc Bộ nắng ráo trở lại, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng

Tại Bắc Bộ, do nằm ở phía nam rãnh áp thấp mới hình thành, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo, ban ngày có nắng. Nền nhiệt tiếp tục tăng, không khí ấm áp hơn vào ban ngày; trời chỉ còn cảm giác lạnh vào ban đêm và sáng sớm.

Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến ít mưa, chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Sáng sớm, một số khu vực có sương mù, sau đó trời nắng ráo, gió nhẹ. Tại khu vực từ Quảng Trị đến Huế, sáng sớm cũng có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái nắng ráo, thời tiết tương đối ổn định.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày phổ biến có nắng. Riêng Nam Bộ, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.