[Video] Dự báo thời tiết ngày 15/10/2026: Thời tiết Bắc Bộ thuận lợi, mưa dông còn xuất hiện ở phía Nam

Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây, có mưa vài nơi, một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Đến trưa và chiều, thời tiết chuyển tạnh ráo, trời có nắng nhưng không quá gay gắt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Tại miền Trung, mưa có xu hướng giảm nhanh khi nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục suy yếu. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phần lớn tạnh ráo, riêng Thanh Hóa có nắng. Từ Quảng Trị, Huế đến Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết cũng dần cải thiện, tuy nhiên khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk vẫn có mưa rào rải rác.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng gián đoạn. Đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện trở lại, riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.