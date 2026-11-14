[Video] Dự báo thời tiết ngày 14/11/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, nhiều nơi đón nắng trở lại

Tại Bắc Bộ, rãnh gió Tây trên cao suy yếu nhanh, trong khi khối áp cao lạnh lục địa cũng giảm dần cường độ. Vì vậy, sau một đêm chỉ còn mưa ở vài nơi, hôm nay cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chuyển tạnh ráo, có nắng trở lại. Nền nhiệt ban ngày tăng, tuy nhiên đêm và sáng sớm vẫn lạnh, vùng núi có nơi rét.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sự suy yếu của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao khiến mưa thu hẹp đáng kể. Trong ngày, khu vực chủ yếu có mưa vài nơi, nhiều địa phương hửng nắng, thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa cũng giảm nhanh so với những ngày trước. Trong đêm qua, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Hôm nay, nhiều địa phương có nắng trở lại, dù một số nơi vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, mưa có thể xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối.

Tại Nam Bộ, ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp khiến mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Ban ngày trời có nắng, nhưng người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.