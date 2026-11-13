[Video] Dự báo thời tiết ngày 13/11/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng, Bắc Bộ còn mưa to cục bộ

Tại Bắc Bộ, dù không khí lạnh tầng thấp đang suy yếu, rãnh gió Tây trên cao tiếp tục gây mưa. Từ đêm qua đến sáng nay, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến trưa và chiều, mưa giảm dần, một số nơi có thể hửng nắng nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác trong đêm qua. Hôm nay, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Thời tiết nhìn chung vẫn còn lạnh, đặc biệt vào sáng sớm.

Đáng chú ý, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa. Riêng Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung từ chiều tối qua đến sáng nay, sau đó có xu hướng giảm dần từ chiều tối nay. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện ở một vài nơi, tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Thời gian mưa nhìn chung không kéo dài, nhưng vẫn cần lưu ý các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.