[Video] Dự báo thời tiết ngày 13/10/2026: Bắc Bộ trời nắng, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần

Tại Bắc Bộ, khối áp cao lạnh lục địa duy trì cường độ ổn định khiến toàn khu vực phổ biến không mưa. Sau một đêm tạnh ráo, sáng nay vùng núi cao có nơi se lạnh, ban ngày trời nắng trên diện rộng. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa tiếp tục giảm khi nhiễu động trong đới gió Đông trên cao suy yếu. Khu vực chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, phần lớn thời gian tạnh ráo, không còn mưa lớn trên diện rộng như những ngày trước.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn là nơi cần chú ý. Do tác động của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, mưa đang giảm dần về cường độ và thu hẹp phạm vi so với những ngày trước.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có những khoảng tạnh ráo, nắng gián đoạn; đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.