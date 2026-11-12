[Video] Dự báo thời tiết ngày 12/11/2026: Bắc Bộ mưa dông mở rộng, trời rét; Huế đến Quảng Ngãi mưa to

Tại Bắc Bộ, do không khí lạnh suy yếu kết hợp với rãnh gió tây trên cao, sáng sớm hôm nay Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ tối qua phổ biến 10 - 30mm, cục bộ trên 100mm. Trưa chiều, mưa mở rộng ra Đông Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; người dân cần giữ ấm và đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ đêm qua đến sáng nay, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, phổ biến 60 - 120mm, cục bộ trên 200mm; phía đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa 30 - 70mm, cục bộ trên 120mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Các nơi khác ở Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh xích đạo, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, sáng sớm còn gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, ban ngày giảm dần, sóng cao 3 - 5m. Vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau, An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng có thể cao trên 4m. Tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.