[Video] Dự báo thời tiết ngày 12/10/2026: Bắc Bộ nắng trở lại, Trung Bộ mưa lớn thu hẹp dần

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tăng cường lệch Đông duy trì cường độ ổn định và suy yếu chậm, trong khi đới gió Đông trên cao đã yếu đi. Vì vậy, mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Trong ngày hôm nay, trời nắng trên toàn khu vực, thời tiết ổn định hơn so với những ngày trước.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, mưa lớn đã giảm đáng kể cả về cường độ và phạm vi. Khu vực chủ yếu có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, không còn duy trì mưa lớn trên diện rộng.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có sự phân hóa. Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía đông Gia Lai đến Lâm Đồng ban ngày trời nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Mặc dù mưa lớn đã thu hẹp, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi vẫn cần được đề phòng. Mưa dông cũng có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông.