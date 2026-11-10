[Video] Dự báo thời tiết ngày 11/11: Bắc Bộ trời rét, Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa to đến rất to

Tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh sau giai đoạn ổn định trong đêm qua sẽ suy yếu dần trong ngày hôm nay. Từ sáng sớm đến trưa chiều, toàn khu vực phổ biến nhiều mây, có mưa ở một vài nơi. Xin lưu ý, từ đêm nay trở đi, vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ phía tây sang sẽ tác động đến Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với miền Trung, không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông khiến nhiều nơi vẫn có mưa từ sáng sớm và trong ngày hôm nay. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Huế và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng phía nam Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa cùng thời đoạn phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; người dân cần chú ý khi đi lại, làm việc ngoài trời.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, sáng sớm hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía bắc Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhưng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, người dân nên chủ động sắp xếp sinh hoạt, đi lại.