[Video] Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026: Bắc Bộ trời rét, mưa to tiếp diễn tại Trung Bộ với lượng mưa trên 500mm

Tại Bắc Bộ, sau một ngày xuất hiện mưa trên diện rộng, trong đó vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to, mưa đã giảm nhanh từ đêm qua. Hôm nay, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi. Tuy nhiên, khối không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục chi phối thời tiết, khiến trời duy trì trạng thái rét, đặc biệt tại các địa phương trung du và miền núi.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tầng thấp kết hợp với gió Đông trên cao gây mưa trên diện rộng. Mưa tại Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có xu hướng giảm dần, trong khi phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa nhiều nơi. Riêng Hà Tĩnh cần đề phòng mưa to đến rất to trong buổi sáng.

Đáng chú ý nhất là Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, nơi mưa lớn tiếp tục duy trì. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có nguy cơ mưa rất to kéo dài đến ngày 11/11, cục bộ có nơi trên 500mm trong cả đợt. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, cùng với lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ít biến động, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía đông Cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rải rác và có nơi có dông.