[Video] Dự báo thời tiết ngày 1/11: Bắc Bộ đêm nay đón không khí lạnh, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Hôm nay, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh mới ở phía bắc, nên thời tiết nhìn chung chưa có nhiều biến động trong buổi sáng. Ban ngày trời tiếp tục có nắng, nền nhiệt tăng khá nhanh vào trưa chiều. Đáng chú ý, từ khoảng đêm nay, khối không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, khiến thời tiết có chuyển biến đáng kể với mưa rào và dông xuất hiện trở lại trên diện rộng. Nền nhiệt độ theo đó sẽ giảm dần, thời tiết chuyển sang mát mẻ hơn so với những ngày trước.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết hôm nay khá ổn định, phổ biến không mưa, trời có nắng nhiều hơn so với những ngày trước, mang lại điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Trong khi đó, tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhưng đến chiều tối nay sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Đây là kiểu thời tiết khá đặc trưng của khu vực trong giai đoạn chuyển mùa, với buổi sáng quang mây còn buổi chiều dễ xuất hiện dông đối lưu.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp. Sáng đến đầu giờ chiều nay, trời vẫn có nắng, nhưng đến chiều và tối, mưa rào và dông rải rác sẽ quay trở lại trên diện khá rộng. Riêng các vùng còn lại của Cao nguyên Trung Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía nam nên mưa ít hơn hẳn, chủ yếu chỉ có mưa rào thoáng qua vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời vẫn duy trì nắng.