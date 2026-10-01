[Video] Dự báo thời tiết ngày 1/10/2026: Nắng nóng tập trung tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Hôm nay, thời tiết cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam, với nắng nóng duy trì ở nhiều nơi trong khi mưa dông tập trung hơn về phía Nam.

Tại Bắc Bộ, buổi sáng chủ yếu tạnh ráo và có nắng. Nắng tiếp tục duy trì trong ngày, trong đó nắng nóng tập trung tại khu vực đồng bằng và phía nam tỉnh Phú Thọ. Các khu vực còn lại chủ yếu có nắng, cục bộ có nơi nóng. Đến chiều tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ban ngày phổ biến trời nắng nóng, độ ẩm giảm khiến cảm giác khô nóng rõ hơn vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Mưa ít và chủ yếu xuất hiện vài nơi về chiều tối.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc tiếp tục có nắng nóng. Càng xuống phía Nam, trời vẫn nắng nhưng cường độ nắng nhẹ hơn, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhiều hơn. Phía nam Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, mưa dông gia tăng vào chiều và tối, có nơi mưa to.

Nhìn chung, hôm nay nắng nóng vẫn là hình thái đáng chú ý ở phía Bắc, còn mưa dông tập trung nhiều hơn tại các khu vực phía Nam.