Dịp cuối năm, trong khi người lái ô tô cơ bản đã hình thành thói quen không uống rượu, bia khi cầm lái thì vi phạm nồng độ cồn lại dồn sang nhóm người điều khiển xe máy và cả tài xế xe ôm công nghệ. Thực tế này đòi hỏi lực lượng chức năng phải kiểm soát xuyên khung giờ, đồng thời, mỗi người dân cần dứt khoát từ bỏ tâm lý chủ quan sau mỗi cuộc vui.