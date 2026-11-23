[Video] Dự báo thời tiết Hà Nội và các điểm du lịch trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Theo dự báo, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Từ sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Trong ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Người dân có kế hoạch tham quan, vui chơi tại các tỉnh phía Bắc cần chuẩn bị trang phục giữ ấm, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết trước khi khởi hành.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-va-cac-diem-du-lich-trong-ngay-van-hoa-viet-nam-2411-post1004865.html