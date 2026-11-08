[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/11/2026: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét diện rộng

Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đêm nay và sáng mai, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, riêng phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, vùng núi trời rét, núi cao có nơi rét buốt. Sang ngày mai, mưa tập trung chủ yếu vào buổi sáng, trưa chiều có xu hướng giảm dần nhưng trời vẫn nhiều mây, rét kéo dài.

Ở Trung Bộ, mưa lớn là diễn biến thời tiết đáng chú ý trong đêm nay và ngày mai. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm nay và sáng sớm mai có mưa rào, rải rác có dông; riêng phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc Quảng Trị. Sang ngày mai, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Mưa cũng có thể mở rộng sang phía đông Gia Lai và Đắk Lắk. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay phổ biến ít mưa, chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi. Ngày mai, ban ngày trời nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa cục bộ. Thời tiết nhìn chung ổn định hơn so với khu vực phía bắc và miền Trung.