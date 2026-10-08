[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/10/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Tại Bắc Bộ, đêm nay không khí lạnh suy yếu và dịch dần ra phía Đông, khiến thời tiết nhiều mây, cục bộ có mưa. Trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét. Sang ngày mai, mưa rào và dông rải rác xuất hiện tại khu vực đồng bằng và trung du, nền nhiệt giảm nhẹ.

Trung Bộ là khu vực cần đặc biệt lưu ý về mưa lớn. Đêm nay, từ phía nam Quảng Trị đến Huế có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300mm; Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa to, có nơi mưa rất to. Sang ngày mai, mưa lớn tiếp tục duy trì tại Quảng Trị – Huế, trong khi mưa tại Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to vào chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to kèm dông. Ngày mai, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông; phía nam Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng mưa vừa, cục bộ mưa to.