[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/11/2026: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Bắc Trung Bộ mưa lớn

Đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai, khu vực ban ngày phổ biến chỉ mưa vài nơi, nền nhiệt không tăng quá cao.

Các tỉnh Trung Bộ chỉ còn mưa vài nơi. Sang ngày mai, khu vực tạnh ráo, có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý từ đêm mai đến sáng 9/11, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt nói chung ít biến động; riêng Cao nguyên Trung Bộ về đêm và sáng sớm trời se lạnh. Sang ngày mai, ban ngày trời có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nam Bộ nắng nhiều, nền nhiệt ban trưa khá cao.

Đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0 mét. Tàu thuyền cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.