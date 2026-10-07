[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/10/2026: Bắc Bộ đêm lạnh, vùng núi trời rét, Trung Bộ có nơi mưa đặc biệt lớn

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến không mưa. Đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh, riêng vùng núi cao trời rét. Sang ngày mai, trời nắng, thời tiết khô ráo và ấm lên nhanh vào ban ngày.

Thanh Hóa - Hà Tĩnh nằm ở phía bắc vùng mưa lớn nên thời tiết tương đối ổn định hơn, chủ yếu có mưa vài nơi. Trong khi đó, từ Quảng Trị trở vào, tác động kết hợp của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tiếp tục gây mưa lớn.

Đáng lưu ý nhất là Quảng Trị đến Đà Nẵng, nơi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa to. Huế đến Đà Nẵng là trọng tâm của đợt mưa, có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn. Mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa tiếp tục xuất hiện, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Nhiều nơi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.