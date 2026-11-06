[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 7/11/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi mưa to trên 70mm

Tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp bị nén và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. Từ tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường yếu, lệch Đông khiến cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa kéo dài sang sáng mai, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Đến chiều tối, mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm nay và ngày mai. Mưa xuất hiện xen kẽ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết ít biến động hơn. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, ban ngày có nắng. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối, không có dấu hiệu gia tăng trên diện rộng.