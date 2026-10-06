[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 7/10/2026: Trung Bộ mưa rất lớn, trọng tâm từ Huế đến Đà Nẵng

Tại Bắc Bộ, đêm nay thời tiết phổ biến ít mưa, về đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Sang ngày mai, toàn miền chuyển tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng trở lại, thời tiết nhìn chung mát mẻ và dễ chịu.

Trung Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm nay chỉ có mưa vài nơi, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm; ngày mai tiếp tục có mưa vài nơi, nền nhiệt tăng nhẹ. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rất to trong đêm nay, trọng tâm từ Huế đến Đà Nẵng. Sang ngày mai, mưa lớn tiếp tục kéo dài từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, có nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn trong thời gian ngắn. Cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Phía nam Duyên hải Nam Trung Bộ chỉ có mưa dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai, ban ngày có nắng gián đoạn, đến chiều tối và đêm mưa dông quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to