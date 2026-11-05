[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/11/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông

Khu vực Bắc Bộ đang chịu tác động rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Trong đêm nay, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày mai, mưa tiếp tục xuất hiện, có xu hướng gia tăng vào chiều tối. Riêng Tây Bắc Bộ và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác từ đêm 05/11. Sang ngày hôm sau, mưa tiếp tục xuất hiện xen kẽ trong ngày.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến động hơn. Ban ngày có nắng gián đoạn, mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết phổ biến có nắng ban ngày, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi khi về chiều tối. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác tại vùng ven biển và miền Tây Nam Bộ vào chiều tối, các khu vực khác chủ yếu có mưa vài nơi. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.