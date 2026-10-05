[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/10/2026: Bắc Bộ trời lạnh, có nơi chuyển rét, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta và sau đó ổn định dần, tạo ra sự phân hóa khá rõ về thời tiết giữa các khu vực trong đêm nay và ngày mai.

Tại Bắc Bộ, sau đợt mưa trong ngày, thời tiết chuyển sang trạng thái ít mưa khi khu vực nằm sâu trong khối khí lạnh. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Sang ngày mai, mưa không còn là hình thái chính, đến trưa và chiều trời có nắng.

Trong khi đó, miền Trung trở thành trọng tâm của đợt thời tiết xấu. Đêm nay, từ Thanh Hóa đến phía đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông; riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Sang ngày mai, vùng mưa lớn mở rộng xuống phía Nam, tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Mưa có thể xuất hiện với cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, mưa dông xuất hiện vài nơi, tăng lên vào chiều tối và tối; riêng Lâm Đồng có nơi mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong đêm nay và chiều mai, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.