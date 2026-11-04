[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/11: Bắc Bộ ngày nắng, cảnh báo dông lốc trên biển

Khối không khí lạnh ở phía bắc đã suy yếu và lệch dần ra phía đông, đồng thời hình thành một rãnh áp thấp mới ở phía bắc. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, kết hợp rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén yếu và đầy dần lên, nên toàn vùng chỉ có mưa ở một vài nơi về đêm, tiết trời đêm và sáng sớm dễ chịu. Ngày mai, trời có nắng, nền nhiệt trưa chiều tăng lên.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như Duyên hải Nam Trung Bộ nhìn chung không có hình thái gây mưa đáng lưu ý nào tác động. Vì vậy, toàn vùng chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi vào ban đêm, còn ban ngày trời nắng ráo.

Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày có nắng; chỉ một vài nơi ở vùng ven biển có mưa rào về đêm và chiều tối trong thời gian ngắn. Trong đó, Nam Bộ là vùng có nắng nhiều và cường độ nắng mạnh hơn. Riêng Cao nguyên Trung Bộ, do ảnh hưởng của điều kiện địa hình, tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nền nhiệt tăng lên.