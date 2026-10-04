[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/10/2026: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Tại Bắc Bộ, đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường, gây mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chuyển lạnh. Sang ngày mai, mưa giảm dần, đến chiều chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, thời tiết chuyển mát.

Trung Bộ đêm nay có mưa rào và dông rải rác, trong đó từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa gia tăng. Ngày mai, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Quảng Trị - TP. Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày nắng gián đoạn, mưa dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào, dông rải rác vài nơi. Ngày mai, hai khu vực có nắng trong buổi sáng và trưa, nhiệt độ tăng nhanh. Chiều và tối, mưa rào và dông quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to; cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.