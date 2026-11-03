[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/11: Bắc Bộ nắng trở lại, Nam Bộ mưa dông

Do khối khí lạnh ở phía bắc suy yếu và di chuyển dần về phía Đông trong đêm nay và ngày mai, mưa ở Bắc Bộ giảm rõ rệt sau một ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm nay, cả Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi, thời tiết về đêm và sáng sớm khá dễ chịu. Sang ngày mai, trời chuyển nắng trở lại trên toàn khu vực, nền nhiệt ban ngày tăng lên so với hôm nay.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang ngày mai mưa giảm, chủ yếu chỉ còn mưa, mưa rào rải rác ở phía nam của khu vực, các nơi khác có mưa vài nơi. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều tối và đêm.

Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối mai; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng.

Trong đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.