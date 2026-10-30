[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31/10/2026: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm mưa, trưa chiều mai trời nắng

Tại Bắc Bộ, không khí lạnh yếu lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông vài nơi. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa dông rải rác trong đêm, cục bộ mưa to. Sang ngày hôm sau, các hình thế này suy yếu nhanh, mưa giảm, mây mỏng dần và trưa chiều trời nắng.

Ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh, ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác trong đêm, một số nơi mưa to. Đến ngày hôm sau, mưa giảm nhanh, trời hửng nắng vào trưa chiều.

Tại Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa dông còn xuất hiện trong đêm, tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và một số khu vực phía nam. Sang ngày 31/10, phần lớn khu vực giảm mưa, có nắng trở lại. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng vẫn có khả năng xuất hiện mưa vào buổi sáng.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng Lâm Đồng có thể có mưa to cục bộ. Nam Bộ có mưa dông rải rác trong đêm, ban ngày trời nắng, sau đó mưa dông xuất hiện trở lại vào chiều tối, cục bộ mưa to.

Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.